Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

В предыдущий раз Путин и Пезешкиан встречались в Китае на полях саммита ШОС.

Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.

Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше