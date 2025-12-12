Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В предыдущий раз Путин и Пезешкиан встречались в Китае на полях саммита ШОС.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.