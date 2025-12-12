Ричмонд
СМИ: сбор лидеров ЕС предварит встреча Уиткоффа с «евротройкой»

Советники по безопасности глав Великобритании, Германии и Франции приглашены на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча представителей «евротройки» с членом команды Дональда Трампа пройдет до саммита лидеров Евросоюза в Берлине, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Kyiv Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Главной темой собрания европейских политиков в ФРГ 15 декабря станет вопрос урегулирования украинского конфликта. Переговоры Уиткофа с «евротройкой» могут стать «последней попыткой наладить отношения» с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы убедить их следовать концепции мирного плана Трампа, пишут «Ведомости».

Участие представителей Вашингтона в переговорах европейских лидеров в Берлине пока не подтверждено. Ранее СМИ сообщили, что американская сторона примет решение о визите в ФРГ по итогам встречи «евротройки» и Украины, на которой будут обсуждаться пункты мирного плана США о территориях и гарантиях безопасности.

Европейские чиновники опасаются, что отказ США от участия в берлинском собрании поставит под удар единство ЕС в поддержке Киева.

О встрече в Берлине сообщало агентство Reuters. По данным издания, в столицу Германии приедут около десятка политиков. Среди гостей будет президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского правительства Кир Стармер.

