В Петербурге прошёл XXIII Съезд строителей: город подвёл итоги года и обозначил планы развития

Отдельно губернатор остановился на проектах метрополитена. Он подчеркнул, что финансирование строительства метро сейчас находится на рекордном уровне, и город готов увеличивать темпы работ. По его словам, к 2030 году планируется открыть около десяти новых станций — это один из самых масштабных планов за историю развития подземки. В конце года намечено завершение первого участка Красносельско-Калининской линии, включающего станции «Юго-Западная» и «Путиловская».