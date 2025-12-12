Ушаков: Москве может не понравиться мирный план с правками Украины

«Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться», — сказал Ушаков. Он подчеркнул, что любые предложения, которые американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должны быть в обязательном порядке представлены и российской стороне.