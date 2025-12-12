Абайская и Омская области подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры

АСТАНА, 12 дек — Sputnik. Делегация Абайской области приняла участие в международном форуме «Иртыш: рука дружбы — река развития» в Омске.
Как сообщили в акимате региона, основная цель мероприятия — обсуждение возможностей формирования мультимодального транзитного коридора «Россия — Казахстан — Китай» и эффективного использования реки Иртыш в этом направлении.
В форуме участвуют ведущие эксперты России, Казахстана и Китая, представители государственных органов, бизнес-сообщества, специалисты судоходства и транспортной логистики, ученые, а также акимы и заместители акимов Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.
На мероприятии аким области Берик Уали заявил, что Россия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в экономику страны.
«Наш регион поддерживает тесные связи с приграничными областями России. Торгово-экономические отношения активно развиваются, укрепляется сотрудничество в сфере культуры и образования. Учитывая историческое наследие наших регионов, мы предлагаем создать трансграничные туристические маршруты и продвигать их в формате совместного бренда, чтобы вывести на уровень популярных международных направлений», — отметил Берик Уали.
Также он выразил готовность организовывать информационные туры для туристских компаний не только вдоль Иртыша, но и по всей территории региона.
«Необходимо развивать подготовку кадров и обмен опытом: обучение гидов, экскурсоводов, специалистов культурного туризма, организация форумов, семинаров, образовательных программ, создание совместных информационных платформ по управлению туристическими объектами и музейными фондами. Мы высоко ценим общую историю и дружбу наших народов», — сказал аким.
Внешнеэкономические связи Абайской области ежегодно расширяются, подчеркнули в акимате. По итогам третьего квартала 2025 года товарооборот региона с Российской Федерацией составил 823,4 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024-го.
В регионе работают 178 предприятий с участием российского капитала. Они вносят значительный вклад в развитие экономики и создают новые стабильные рабочие места, сказал аким.
По итогам форума аким области Берик Уали и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали соглашение в сфере культуры. Также казахстанской делегации показали фотовыставку, посвященную Иртышу, иммерсивное шоу омских организаций, показ омских дизайнеров и туристическую экспозицию Омской области.