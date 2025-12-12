Абайская и Омская области подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры

Внешнеэкономические связи Абайской области ежегодно расширяются, подчеркнули в акимате. По итогам третьего квартала 2025 года товарооборот региона с Российской Федерацией составил 823,4 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024-го.