Трамп запретил штатам регулировать искусственный интеллект

При подписании указа господин Трамп положительно высказался о стремлении ИИ-компаний инвестировать в США, добавив, что «если им придется получать 50 разрешений в 50 разных штатах, то (о таких инвестициях.— “Ъ”) можно будет забыть». Президент США и ранее высказывался против регулирования ИИ на уровне штатов. Он хочет создать «единое общенациональное регулирование» таких технологий. Критики же опасаются, что Дональд Трамп и его сторонники разработают правила, дающие ИИ-компаниям слишком много возможностей и слишком слабо ограничивающие их деятельность.