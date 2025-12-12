Ричмонд
Трамп запретил штатам регулировать искусственный интеллект

Президент США Дональд Трамп подписал указ, существенно ограничивающий возможности штатов вводить собственные правила в отношении искусственного интеллекта (ИИ).

Источник: Reuters

От штатов требуют пересмотреть правила в сфере ИИ, если они не соответствуют федеральным нормам. Указ дает широкие полномочия федеральным властям по оспариванию таких законов штатов в суде и создает специальное подразделение, которое будет заниматься подобными делами.

При подписании указа господин Трамп положительно высказался о стремлении ИИ-компаний инвестировать в США, добавив, что «если им придется получать 50 разрешений в 50 разных штатах, то (о таких инвестициях.— “Ъ”) можно будет забыть». Президент США и ранее высказывался против регулирования ИИ на уровне штатов. Он хочет создать «единое общенациональное регулирование» таких технологий. Критики же опасаются, что Дональд Трамп и его сторонники разработают правила, дающие ИИ-компаниям слишком много возможностей и слишком слабо ограничивающие их деятельность.

Ранее, в отсутствие федерального регулирования, некоторые штаты уже вводили законы в этой сфере. Например, запрещающие создавать дипфейки с реальными личностями, дискриминировать людей разных групп при алгоритмическом отборе при приеме на работу или требующие раскрывать результаты тестирования моделей с точки зрения безопасности.

