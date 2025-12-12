"Новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну, видимо, плохо знает ситуацию в районах, поэтому совершает поездки. И вот мы увидели фото после визита в Калараш.
Да, нужно встречаться с молодежью, представителями культуры. И поддерживать их. Обязательно! И с местным «активом», пишет аналитик Сергей Ткач.
Но вот не разумнее было бы отправиться в поля? Фермеры не просто так вышли на протест. Например, посмотреть, что стало с 5 тысячами гектаров посевов сахарной свёклы. Они и в декабре не были убранными. А ведь это 40 процентов, всего же засеяно 13 тысяч гектаров.
Ситуация складывается так, что мы теперь не можем сами себя обеспечить сахаром. И он у нас самый дорогой в Европе. А ведь это старейшая отрасль Молдовы!
В советское время сахарной свекле отводили до 100 000 га, то есть в 8 раз больше чем сейчас.
Тогда мы производили в год свыше 250 тыс. тонн сахара. Подавляющий объем экспортировали.
И вот теперь не можем себя обеспечить. А ведь эксперты предупреждали, что к этому все идет. Отрасль просто убили.
Александр Мунтяну должен это знать. Но вот почему его не интересует судьба посевов и отрасли? Или интересует?
Многие отметили, что премьер ведет себя как-то странно. Он не комментирует кричащие проблемы. Например, инциденты с трафиком оружия, наркотиков, непрозрачностью и коррупцией в энергосекторе.
Его действия напоминают приемы то ли заезжего гастролера, которого наняли, чтобы он развлекал публику, то ли свадебного генерала, приглашенного для создания нужной иллюзии и имитации деятельности.
И он хорошо смотрится на фоне красивых девчонок в цветастых юбках".
