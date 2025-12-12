Главный свадебный генерал Молдовы: Премьер Мунтяну ездит по стране для фотосессий с молодёжью — реальные проблемы его не интересуют, в том числе, и заботы фермеров

Но вот не разумнее было бы отправиться в поля? Фермеры не просто так вышли на протест. Например, посмотреть, что стало с 5 тысячами гектаров посевов сахарной свёклы. Они и в декабре не были убранными. А ведь это 40 процентов, всего же засеяно 13 тысяч гектаров.