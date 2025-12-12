Центробанк России подал иск в московский суд к Euroclear

Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийской клиринговой компании Euroclear с требованием взыскать убытки, причиненные незаконной заморозкой активов РФ. Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил «Газете.Ru», почему ЦБ подал иск именно сейчас и примут ли в ЕС во внимание решение московского суда. На счетах Euroclear заморожено около €193 млрд российских активов, из которых €180 млрд принадлежат ЦБ. Около €165 млрд ЕС планирует направить на военные и бюджетные нужды Украины.