Политолог обозначил возможные гарантии для Украины со стороны США

США в украинском урегулировании могут контролировать соблюдение режима прекращения огня, а также антикоррупционные меры. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов. При этом он указал, что детализировать возможные действия можно будет лишь после появления согласованных документов о мире.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Президент США Дональд Трамп может повесить все гарантии безопасности на европейцев. А может, если вспомнить о сделке по ресурсам, прогарантировать безопасность, чтобы защитить свою собственность», — отметил эксперт.

По его словам, ключевой задачей также может стать мониторинг соблюдения перемирия, и США здесь могут быть объективным арбитром.

Эксперт указал, что для Украины также важно получить гарантии невозобновления боевых действий в будущем, и Киев постарается договориться с Вашингтоном по этому вопросу. При этом Асафаров отметил, что американская сторона проявляет значительную осторожность, и не факт, что она возьмет на себя такую ответственность.

