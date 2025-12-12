Политолог обозначил возможные гарантии для Украины со стороны США

«Президент США Дональд Трамп может повесить все гарантии безопасности на европейцев. А может, если вспомнить о сделке по ресурсам, прогарантировать безопасность, чтобы защитить свою собственность», — отметил эксперт.
По его словам, ключевой задачей также может стать мониторинг соблюдения перемирия, и США здесь могут быть объективным арбитром.
Эксперт указал, что для Украины также важно получить гарантии невозобновления боевых действий в будущем, и Киев постарается договориться с Вашингтоном по этому вопросу. При этом Асафаров отметил, что американская сторона проявляет значительную осторожность, и не факт, что она возьмет на себя такую ответственность.