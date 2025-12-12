Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков

Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка.

«То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там (в Донбассе — ред.) будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет всё, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Ушаков газете «Коммерсант».

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше