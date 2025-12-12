Волгоградских чиновников-иноагентов лишат льготных пенсий

Документом предусмотрено, что лицам, замещавшим госдолжности, полномочия которых были прекращены досрочно из-за присвоения им статуса иноагента, не полагаются дополнительные социальные и иные гарантии. В частности, они лишаются пенсии за выслугу лет. Авторами поправок являются депутаты Евгений Кареликов и Татьяна Распутина. Пока законопроект не рассматривался профильными комитетами.