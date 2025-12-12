Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе»

По сведениям источников Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО, касающихся в том числе производства ракет и сбора развединформации. Еврокомиссия еще в марте представила план перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы стран блока на оборону на 1,5% ВВП и инвестировать €650 млрд в производство вооружений. В рамках этого проекта ЕС согласовал механизм кредитования на €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок. Предполагается, что эти средства пойдут в том числе на приобретение систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников.