Молдова денонсировала еще три соглашения в рамках СНГ

«Это положение приводит визовую политику Республики Молдова в соответствие со списком третьих стран Европейского союза, требующих визы, особенно тех, которые представляют риск нелегальной миграции или угрозы безопасности. При этом денонсация Соглашения затрагивает только поездки граждан Молдовы в Республику Таджикистан и Кыргызскую Республику, поскольку наша страна заключила двусторонние соглашения о безвизовом режиме с большинством государств СНГ», — заявили в парламенте.