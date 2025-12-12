Молдова денонсировала еще три соглашения в рамках СНГ

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Молдова денонсировала еще три соглашения, заключенные республикой со странами-членами Содружества Независимых Государств (СНГ), разработанные министерствами иностранных дел и финансов документы были приняты парламентом во втором чтении.
Таким образом, было денонсировано Соглашение о безвизовом режиме для граждан СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году. По мнению авторов инициативы, денонсация этого соглашения «неизбежна в контексте рекомендации Европейской комиссии».
«Это положение приводит визовую политику Республики Молдова в соответствие со списком третьих стран Европейского союза, требующих визы, особенно тех, которые представляют риск нелегальной миграции или угрозы безопасности. При этом денонсация Соглашения затрагивает только поездки граждан Молдовы в Республику Таджикистан и Кыргызскую Республику, поскольку наша страна заключила двусторонние соглашения о безвизовом режиме с большинством государств СНГ», — заявили в парламенте.
Республика Молдова также денонсировала Соглашение о принципах взимания косвенных налогов на экспорт и импорт товаров (работ и услуг) между государствами СНГ, подписанное в Москве в 1998 году. Также денонсировано соглашение, касающееся мер по обеспечению улучшения платежей между экономическими организациями государств-членов СНГ, подписанных в 1992 году в Ташкенте.
На сегодняшний день Республика Молдова денонсировала 67 соглашений со странами СНГ.