Минобороны предложило создавать в регионах с военным положением единые штабы обороны

Министерство разместило проект федерального закона на сайте опубликования правовых актов. Согласно пояснительной записке, инициатива разработана «с учетом опыта функционирования штабов обороны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
В новых регионах с октября 2022 года до августа 2023 года существовало сразу два координирующих оборону органа: оперативные штабы и штабы территориальной обороны субъектов Российской Федерации. При этом штабы дублировали друг друга по составу участников и функциям. В частности, они отвечали за проведение мобилизационных мероприятий в экономике, органах власти и местного самоуправления, а также руководили гражданской обороной, защитой населения и удовлетворением нужд Вооруженных сил России. В 2023 году их слили в единый межведомственный орган — штаб обороны.
Формат, ранее применявшийся только в присоединенных регионах на основании президентского указа, Министерство обороны предлагает перенести в федеральный закон (ФЗ) «Об обороне». Авторы законопроекта предлагают урезать до четырех пунктов существующую статью «Территориальная оборона» (ст.22), которая ранее регламентировала работу «штабов территориальной обороны». Работа новых органов — «штабы обороны» — будет регламентирована в новой статье ФЗ «Межведомственные координирующие органы».
Согласно предлагаемым поправкам, штабы обороны будут создаваться на уровне субъектов и муниципальных образований, где вводится военное положение. Порядок их работы во многом схож с ликвидируемыми «штабами территориальной обороны». Главное нововведение — пункт о сборе данных в перечне основных полномочий: «организуют сбор, обобщение и анализ данных обстановки, сложившейся на территории». Помимо этого, из набора задач штабов могут пропасть «мероприятия по противодействию терроризму».