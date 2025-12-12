Минобороны предложило создавать в регионах с военным положением единые штабы обороны

В новых регионах с октября 2022 года до августа 2023 года существовало сразу два координирующих оборону органа: оперативные штабы и штабы территориальной обороны субъектов Российской Федерации. При этом штабы дублировали друг друга по составу участников и функциям. В частности, они отвечали за проведение мобилизационных мероприятий в экономике, органах власти и местного самоуправления, а также руководили гражданской обороной, защитой населения и удовлетворением нужд Вооруженных сил России. В 2023 году их слили в единый межведомственный орган — штаб обороны.