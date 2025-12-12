На Западе сделали заявление об Украине после решения Зеленского

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа ставит Украину в тяжелое положение, которое усугубляется нехваткой финансирования и неудачами на фронте, пишет издание The Economist.
«Киев действительно находится под давлением. Она в трудном положении. Европейские союзники, возможно, воспользуются замороженными российскими активами, но долгосрочные экономические перспективы все равно выглядят мрачными. Военная ситуация еще более напряженная», — говорится в материале.
Издание отмечает, что коррупционный скандал на Украине также создает большие сложности для Зеленского.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, «были вопросы, с которыми Москва не согласна».
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.