И тут партия Майи Санду… ввела премии для депутатов парламента Молдовы.
Председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что с удивлением обнаружил начисление премии по итогам года, хотя не припомнит такой практики с 2019-го, когда впервые стал народным избранником.
"Сейчас я впервые получил
Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…)такую премию. Такая практика была, потом она была остановлена, а теперь возобновлена, исходя из предыдущей практики", — признался депутат.
Ну что ж, третий закон евроинтеграции Майи Санду в жизнь: богатая страна начинается с богатой и ни в чём не нуждающейся власти.