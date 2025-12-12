Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красиво жить не запретишь: Пока пенсионеры голодают, ПАС ввела премии для депутатов парламента Молдовы

Раду Мариан с «удивлением» обнаружил начисление премии по итогам года.

Источник: Комсомольская правда

И тут партия Майи Санду… ввела премии для депутатов парламента Молдовы.

Председатель парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что с удивлением обнаружил начисление премии по итогам года, хотя не припомнит такой практики с 2019-го, когда впервые стал народным избранником.

"Сейчас я впервые получилЕще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.

Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).

Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.

Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).

На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.

Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…)такую премию. Такая практика была, потом она была остановлена, а теперь возобновлена, исходя из предыдущей практики", — признался депутат.

Ну что ж, третий закон евроинтеграции Майи Санду в жизнь: богатая страна начинается с богатой и ни в чём не нуждающейся власти.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше