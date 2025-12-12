Мосгорсуд заочно назначил девяти представителям МУС до 15 лет лишения свободы

В ноябре прошлого года сообщалось, что в отношении Хана начнут внешнее расследование в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Тогда его просили покинуть должность на время разбирательств. Однако позднее Хан отказался уходить в отставку, поприветствовав при этом возможность принять участие в расследовании.