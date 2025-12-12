Ричмонд
Лукашенко о Трампе: в последнее время он мне очень нравится своими действиями

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку действиям Президента США Дональда Трампа. Об этом глава государства заявил на встрече со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», — сказал Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, 9 декабря на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко отметил роль Президента США Дональда Трампа в продвижении мирной повестки в отношении конфликта в Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?».

