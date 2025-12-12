Лукашенко о Трампе: в последнее время он мне очень нравится своими действиями

Как сообщалось БЕЛТА, 9 декабря на заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко отметил роль Президента США Дональда Трампа в продвижении мирной повестки в отношении конфликта в Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?».