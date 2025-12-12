В Кремле высказались о продолжении переговоров с США по Украине

«Это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам. Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор», — сказал представитель Кремля.
По мнению помощника главы государства, переговоры с Вашингтоном по мирному плану будут продолжаться еще длительное время. Он отметил, что Россия не получала от США никаких документов по Украине после предыдущих контактов 2 декабря.
Ранее Ушаков заявил, что Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который получит в будущем.