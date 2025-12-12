Социалисты призвали защитить нейтралитет Молдовы

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Призыв к обществу защитить нейтралитет Республики Молдова выпустила Партия социалистов (ПСРМ).
Обращение партии приурочено к отмечаемому 12 декабря Международному дню нейтралитета.
Отметив, что Конституционный нейтралитет — фундамент независимости Молдовы, социалисты подчеркивают, что нейтралитет — «это не абстрактная идея, а жизненно необходимая гарантия сохранения мира, безопасности и будущего страны».
Социалисты также назвали антинациональными попытки власти отказаться от нейтралитета.
«Сегодня мы слышим призывы от правящей власти отказаться от нейтралитета. Мы считаем эти заявления безответственными, антинародными и антиконституционными. Отказ от нейтралитета втянет Молдову в чужие войны, превратит нашу страну в полигон геополитического соперничества, поставит под угрозу безопасность каждого гражданина. Мы заявляем: нейтралитет — это воля народа, закреплённая в Основном Законе. Никто не имеет права её нарушать», — заявили в ПСРМ.
По мнению политсилы, Молдова должна присоединиться к международному движению за мир — «это естественный путь для нейтрального и миролюбивого государства».
Социалисты призвали общество объединиться в защиту нейтралитета Молдовы:
«Мы обращаемся ко всем политическим силам, общественным организациям, экспертным сообществам и гражданам, которые разделяют необходимость сохранения нейтралитета: объединимся в широком Национальном движении за защиту постоянного нейтралитета Республики Молдова».
Лидер ПСРМ и фракции социалистов в парламенте Игорь Додон поднял этот вопрос и на пленарном заседании, заявив, что «мы должны уважать и защищать нашу нейтральность и, почему бы и нет, добиваться международных гарантий, как это сделали другие страны при поддержке Совета Безопасности ООН».