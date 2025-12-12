Социалисты призвали защитить нейтралитет Молдовы

«Сегодня мы слышим призывы от правящей власти отказаться от нейтралитета. Мы считаем эти заявления безответственными, антинародными и антиконституционными. Отказ от нейтралитета втянет Молдову в чужие войны, превратит нашу страну в полигон геополитического соперничества, поставит под угрозу безопасность каждого гражданина. Мы заявляем: нейтралитет — это воля народа, закреплённая в Основном Законе. Никто не имеет права её нарушать», — заявили в ПСРМ.