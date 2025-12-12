«Встреча прошла за закрытыми дверями». Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом 12 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом в пятницу, 12 декабря, в Минске во Дворце Независимости. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Белорусско-американские переговоры во Дворце Независимости», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что президент Беларуси встретился за закрытыми дверями с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Джоном Коулом.
Лукашенко встретился со спецпосланником США по Беларуси Коулом. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Во время переговоров глава Беларуси поздравил Коула с назначением, уточнив:
— Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать, и мы сделаем.
В ноябре 2025-го президент США Дональд Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Джона Коула на пост спецпосланника США в Беларуси. Вскоре после этого Александр Лукашенко сообщил о новых переговорах с американской делегацией в ближайшее время.
Напомним, 11 сентября 2025-го сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в Минске с Джоном Коулом, представителем своего американского коллеги. Тогда Коулом было отмечено, что США хотят нормализовать отношения с Беларусью, объявлено, что Трамп сказал снять санкции США с «Белавиа», а Штаты хотят вернуть посольство в Минск.
Александр Лукашенко на этой встрече отметил, что готов обсудить с США вопрос с заключенными: «Большая сделка, как говорит Трамп». Позже президент подтвердил такую возможность:
— Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования. На другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем. Давайте будем решать. Мы к этому готовы.
Также после встречи с Коулом Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. И помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. Отдельно сообщалось о помиловании 14 иностранцев по просьбе Трампа и глав других стран.
Напомним, что после телефонного разговора Лукашенко и Трампа 15 августа белорусский президент провел также разговор с Джоном Коулом, который позвонил по поручению президента США. Кроме того, в июне 2025-го Джон Коул рассказал в соцсетях, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.