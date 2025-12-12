Парламентарий уточнила, что украинский лидер не объяснил, станут ли участниками голосования люди, которые проживают в регионах, отходящих России. «Будет ли у них такое право? Или же их судьбу должен решать кто-то другой? Это странно, как если бы россияне пытались голосовать по каким-то внутренним вопросам США», — сказала собеседница «Ленты.ру».
Она добавила, что организация голосования по такому вопросу может стать труднореализуемым проектом из-за технических сложностей. Журова допустила, что на самом деле предложение о референдуме — инициатива США, которую Зеленский выдает за свою.
Депутат объяснила, что Вашингтон в данной ситуации мог решить, что раз украинский лидер нелегитимен, то пусть решение принимает украинский народ.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков высказался по поводу заявления Зеленского о проведении «всеукраинского» референдума для решения вопроса передачи территорий России. Он напомнил, что Донбасс является территорией РФ, что закреплено в Конституции страны.