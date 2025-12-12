В Госдуме оценили идею Зеленского о референдуме по территориям

Парламентарий уточнила, что украинский лидер не объяснил, станут ли участниками голосования люди, которые проживают в регионах, отходящих России. «Будет ли у них такое право? Или же их судьбу должен решать кто-то другой? Это странно, как если бы россияне пытались голосовать по каким-то внутренним вопросам США», — сказала собеседница «Ленты.ру».