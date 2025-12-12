Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов рассказал, о чем говорил с Президентом Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился деталями беседы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кадры разговора Минниханова с журналистом Павлом Зарубиным опубликовала в своем Телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во время обсуждения Зарубин отметил, что Эрдоган «очень тепло» встретил Минниханова.

Сам Раис РТ рассказал, что их общение началось с короткого обмена репликами. «Он сказал, что у него будет встреча с Президентом, я сказал “Я буду там”», — уточнил лидер республики.

Минниханов подчеркнул, что Турция является важным партнером Татарстана. «Он хорошо нас знает, мы хорошо работаем с Турцией: у нас более 5 млрд долларов по прошлому году товарооборот и ряд проектов мы там ведем», — отметил он.

Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше