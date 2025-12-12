Рустам Минниханов рассказал, о чем говорил с Президентом Турции

Во время обсуждения Зарубин отметил, что Эрдоган «очень тепло» встретил Минниханова.
Сам Раис РТ рассказал, что их общение началось с короткого обмена репликами. «Он сказал, что у него будет встреча с Президентом, я сказал “Я буду там”», — уточнил лидер республики.
Минниханов подчеркнул, что Турция является важным партнером Татарстана. «Он хорошо нас знает, мы хорошо работаем с Турцией: у нас более 5 млрд долларов по прошлому году товарооборот и ряд проектов мы там ведем», — отметил он.
Российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.