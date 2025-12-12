Ричмонд
«Говорят, что Трамп любит лесть». Лукашенко заявил, что доволен действиями Трампа

Лукашенко сделал заявление о действиях Трампа, сказав про лесть в его адрес.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 12 декабря, во время встречи со специальным посланником США в Беларуси Джоном Коулом, сделал заявление о действиях президента США Дональда Трампа, сказав про лесть в его адрес. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание на то, что говорят будто Трамп любит лесть.

— Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями, — признался Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси оценил роль Трампа в переговорах по Украине: «Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане».

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, чего все очень ждут от Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сказал о ситуации на границе Беларуси с Украиной.

