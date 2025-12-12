«Говорят, что Трамп любит лесть». Лукашенко заявил, что доволен действиями Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 12 декабря, во время встречи со специальным посланником США в Беларуси Джоном Коулом, сделал заявление о действиях президента США Дональда Трампа, сказав про лесть в его адрес. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».