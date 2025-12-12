В Гусеве выбрали нового главу администрации округа

В Гусеве определились с кандидатурой нового главы администрации округа. На этот пост выбрали Павла Нефёдова, занимавшего в течение последних шести лет должность заместителя главы по направлению ЖКХ. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на кресло главы кроме Нефёдова претендовал также начальник административного управления Ростислав Матвеев.
«Депутаты задавали кандидатам вопросы по существу представленных программ и планов дальнейшего развития муниципалитета. Также в числе присутствующих на заседании были депутат регионального Законодательного собрания Наталья Морозова и председатель местного совета Ветеранов Василий Коляго. Депутаты Окружного совета, рассмотрев представленные кандидатами программы развития округа, проголосовали за Павла Нефедова», — пояснили в пресс-службе.
В работе заседания, как уточняется, принимали участие заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев и прокурор города Гусева Михаил Львов.
Согласно, справке, предоставленной администрацией, Павел Нефёдов получил высшее образование в Калининградском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управлении на предприятии». В администрации Гусевского городского округа он работает с 2014 года, «начав свой путь муниципальной службы с должности ведущего специалиста отдела газификации и ТЭК».
Ранее «Новый Калининград» сообщал, что на пост главы администрации Гусева рассматривались также кандидатуры депутата Законодательного собрания Екатерины Канаевой и экс-проректора БФУ им. И. Канта Олега Кутина.
7 ноября источники «Нового Калининграда» сообщили, что глава администрации Гусева Александр Китаев попрощался с коллективом. Позднее его выбрали главой администрации Зеленоградского округа. Администрацию Гусева временно возглавляла его заместитель Людмила Томина.