В Гусеве выбрали нового главу администрации округа

В Гусеве определились с кандидатурой нового главы администрации округа. На этот пост выбрали Павла Нефёдова, занимавшего в течение последних шести лет должность заместителя главы по направлению ЖКХ. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на кресло главы кроме Нефёдова претендовал также начальник административного управления Ростислав Матвеев.