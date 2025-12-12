Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Пакистана

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Напомним, российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше