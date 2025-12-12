Ричмонд
Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Пакистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер- министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, российская делегация участвует в работе Международного форума мира и доверия, проходящего в Туркменистане. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад накануне вечером.

