Reuters: провал конфискации активов станет катастрофой для ЕС и Украины

Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность тем, что отсутствие представителей США на встрече в Берлине 15 декабря может привести к серьезным последствиям для ЕС. До сих пор неясно — будет ли Вашингтон на этой встрече. Планируется, что на ней участники обсудят вопросы мирного плана, касающиеся территорий и безопасности Украины.
Неназванный представитель ЕС считает, что единство Запада находится под угрозой. Он заявил, что в случае отсутствия США на берлинской встрече Европу ждет раскол, а Украина лишится ключевых рычагов давления, что на руку Москве. «Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства висит на волоске в эти выходные», — сказал он.