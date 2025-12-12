Ричмонд
Reuters: провал конфискации активов станет катастрофой для ЕС и Украины

Неудача с конфискацией российских активов для «репарационного кредита» Украине на саммите ЕС 18—19 декабря станет катастрофой и для объединения, и для Киева, пишет Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это будет катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать», — приводит «Лента.ру» слова собеседника агентства.

Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность тем, что отсутствие представителей США на встрече в Берлине 15 декабря может привести к серьезным последствиям для ЕС. До сих пор неясно — будет ли Вашингтон на этой встрече. Планируется, что на ней участники обсудят вопросы мирного плана, касающиеся территорий и безопасности Украины.

Неназванный представитель ЕС считает, что единство Запада находится под угрозой. Он заявил, что в случае отсутствия США на берлинской встрече Европу ждет раскол, а Украина лишится ключевых рычагов давления, что на руку Москве. «Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства висит на волоске в эти выходные», — сказал он.

