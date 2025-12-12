Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган поддержал идею моратория на удары по энергообъектам на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал идею возможного моратория на удары по энергообъектам и портам на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Источник: AP 2024

«Он также сообщил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может быть полезным», — отметили в канцелярии.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше