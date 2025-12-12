Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что отстранение министра произошло из-за того, что Дрисколл «вышел за рамки своих полномочий». При этом точная причина такого решения не уточняется.
«Было замечено, что он слишком сильно напрягается, и ему дали пощечину», — заявил источник.
В ноябре Дрисколл приезжал на Украину для представления мирного плана США по урегулированию, однако его визит не увенчался успехом, поскольку соглашения предполагало территориальные уступки.
Министр должен был вернуться в Киев для продолжения переговоров около двух недель назад, но так и не совершил визита. Неназванный украинский чиновник предположил, что Дрисколлу «не разрешили приехать». Он добавил, что делегация со стороны Украины «была удивлена» из-за сложившихся обстоятельств.
Источники издания отметили, что отсутствие Дрисколла может быть частью «более широкой борьбы за власть» и контроль над мирными переговорами.
Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре обещал украинской стороне, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону», если украинские войска будут выведены из Донбасса.