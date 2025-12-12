Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрисколла отстранили от переговоров по Украине из-за Хегсета

Министр армии США Дэн Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по инициативе шефа Пентагона Пита Хегсета.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что отстранение министра произошло из-за того, что Дрисколл «вышел за рамки своих полномочий». При этом точная причина такого решения не уточняется.

«Было замечено, что он слишком сильно напрягается, и ему дали пощечину», — заявил источник.

В ноябре Дрисколл приезжал на Украину для представления мирного плана США по урегулированию, однако его визит не увенчался успехом, поскольку соглашения предполагало территориальные уступки.

Министр должен был вернуться в Киев для продолжения переговоров около двух недель назад, но так и не совершил визита. Неназванный украинский чиновник предположил, что Дрисколлу «не разрешили приехать». Он добавил, что делегация со стороны Украины «была удивлена» из-за сложившихся обстоятельств.

Источники издания отметили, что отсутствие Дрисколла может быть частью «более широкой борьбы за власть» и контроль над мирными переговорами.

Дрисколл в ходе визита в Киев в ноябре обещал украинской стороне, что Вашингтон готов обеспечить Украине гарантии безопасности и создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону», если украинские войска будут выведены из Донбасса.

Узнать больше по теме
Биография Дэна Дрисколла
Министр армии США Дэн Дрисколл попал в поле зрения СМИ после того, как Дональд Трамп назначил его спецпосланником по Украине. В материале разбираем биографию политика, выясняем его отношение к РФ и строим аккуратные прогнозы о его роли в мирных переговорах.
Читать дальше