В Госдуме раскритиковали идею создания буферной зоны на Донбассе

Виктор Водолацкий обратил внимание, что именно военные формирования наемников европейских стран сейчас находятся на российской земле. Он уточнил, что президент России определил условия обеспечения национальной безопасности России, среди которых внеблоковый статус Киева и его нейтралитет. Парламентарий отметил, что, если эти условия не соблюдаются, то необходимо будет создавать буферный участок, но уже не вокруг российско-украинской границы, а на границе России и НАТО. «Потому что НАТО сегодня оккупировало Украину», — добавил он.