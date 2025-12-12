Парламентарий допустил, что корректировки, которые вносятся в мирный план Трампа по инициативе Европы и Украины, — попытка европейских политиков во главе с англосаксами заблокировать реализацию предложений Белого дома, чтобы военный конфликт продолжался. По словам собеседника «Ленты.ру», европейские лидеры заинтересованы в боевых действиях, чтобы увеличить потери России и принудить ее к заключению мира на невыгодных условиях.
«То, что сейчас предлагает Макрон и иже с ним, — это как раз те действия, которые направлены на то, на что Россия никогда не согласится. По Конституции, территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей являются сегодня территорией Российской Федерации», — напомнил депутат.
Виктор Водолацкий обратил внимание, что именно военные формирования наемников европейских стран сейчас находятся на российской земле. Он уточнил, что президент России определил условия обеспечения национальной безопасности России, среди которых внеблоковый статус Киева и его нейтралитет. Парламентарий отметил, что, если эти условия не соблюдаются, то необходимо будет создавать буферный участок, но уже не вокруг российско-украинской границы, а на границе России и НАТО. «Потому что НАТО сегодня оккупировало Украину», — добавил он.
По мнению депутата, буферная зона должна гарантировать безопасность, то есть она должна быть такого размера, чтобы ее не в состоянии были преодолеть беспилотники или ракеты.
Политик уточнил, что параметры буферной зоны во многом зависят от стран Североатлантического альянса, которые обеспечивают Киев оружием. По его словам, чем выше дальность ракет, тем больше будет участок буферной территории.
«Еще раз повторяю: подписывается международный договор со странами-гарантами — Индия, Китай, США — о внеблоковом статусе Украины и о том, что НАТО больше не приближается к границам Украины», — резюмировал Водолацкий.
Ранее французская газета Le Monde заявила, что украинские власти внесли в мирный план Трампа предложение о создании буферной зоны в Донбассе. Позже советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что издание опубликовало неверные сведения, и опроверг сообщение о согласии Киева на формирование буферного участка.