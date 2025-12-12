Ричмонд
The Times: США хотят убедить четыре страны выйти из ЕС

Администрация Дональда Трампа хочет добиться того, чтобы Австрия, Венгрия, Италия и Польша вышли из Европейского союза, что позволит «Сделать Европу снова великой».

Источник: Reuters

Об этих планах сообщает The Times со ссылкой на попавшие в сеть детали якобы существующей засекреченной части Стратегии нацбезопасности США (СНБ).

В закрытой части документа, который был представлен администрацией США 4 декабря, якобы звучат призывы «вести работу» с четырьмя странами, в которых есть традиция несогласия с ЕС, чтобы «отдалить их от ЕС». Рекомендуется «поддерживать партии, движения, интеллектуалов и деятелей культуры, которые добиваются суверенитета и сохранения / восстановления традиционного европейского образа жизни… сохраняя при этом проамериканские настроения».

В Белом доме опровергли существование какой бы то ни было засекреченной части Стратегии нацбезопасности США. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что «никакой альтернативной закрытой или засекреченной версии не существует». «Президент Трамп откровенен, и он поставил свою подпись на СНБ, документе, который четко указывает правительству США действовать в соответствии с определенными принципами и приоритетами».

