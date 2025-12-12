The Times: США хотят убедить четыре страны выйти из ЕС

В Белом доме опровергли существование какой бы то ни было засекреченной части Стратегии нацбезопасности США. Пресс-секретарь Анна Келли заявила, что «никакой альтернативной закрытой или засекреченной версии не существует». «Президент Трамп откровенен, и он поставил свою подпись на СНБ, документе, который четко указывает правительству США действовать в соответствии с определенными принципами и приоритетами».