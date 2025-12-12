Мерц заявил, что в переговорах по Украине остается «много открытых вопросов»

В то же время Мерц подчеркнул, что «важнейшим элементом гарантий безопасности, которые обсуждаются уже несколько недель, является постоянное укрепление украинской армии». «Мы готовы внести свой вклад в это. Потребуется также вклад американцев», — констатировал он. Вопрос о том, как и в каких деталях это будет интегрировано в общую концепцию, по словам канцлера ФРГ, остается открытым.