Губернатор провёл рабочую встречу со Стивеном Сигалом в Новосибирской филармонии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и голливудский актёр, режиссёр и продюсер Стивен Сигал провели рабочую встречу в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча состоялась в филармонии перед началом концерта «Русское. Избранное» в рамках XVI Международного Рождественского фестиваля искусств. Участники обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере культуры и спорта, включая возможные съёмки эпизодов неигрового кино режиссуры Сигала на территории области.
Андрей Травников, приветствуя гостя, напомнил о предыдущей встрече. «Я, конечно же, знаю Вас по работе в кино, по Вашим ролям, по новостям, а ещё — полтора года назад мы совсем рядом стояли вместе в зале Кремля во время инаугурации нашего Президента, Владимира Владимировича Путина. Очень приятно, что Вы узнаёте Россию, большую страну, не только из Москвы, но и набрались решимости прилететь в Сибирь, в столицу Сибири, город Новосибирск», — сказал губернатор. Он также пригласил Сигла на матч в рамках хоккейного Кубка Первого канала, который проходит в городе.
Стивен Сигал в ответном слове отметил, что впервые посещает Новосибирск. «С удовольствием знакомлюсь с этим городом, выражаю поддержку столице Сибири, в том числе в качестве культурной столицы. Я здесь для того, чтобы выразить свою поддержку Новосибирску», — заявил актёр. Помимо хоккея, в планах гостя и его коллеги, продюсера Стивена Цинга Мао, — посещение Академгородка. В тот же вечер Сигал посетил концерт джазового коллектива «Фонограф-Джаз-Квинтет» в рамках фестиваля.