Губернатор провёл рабочую встречу со Стивеном Сигалом в Новосибирской филармонии

Андрей Травников, приветствуя гостя, напомнил о предыдущей встрече. «Я, конечно же, знаю Вас по работе в кино, по Вашим ролям, по новостям, а ещё — полтора года назад мы совсем рядом стояли вместе в зале Кремля во время инаугурации нашего Президента, Владимира Владимировича Путина. Очень приятно, что Вы узнаёте Россию, большую страну, не только из Москвы, но и набрались решимости прилететь в Сибирь, в столицу Сибири, город Новосибирск», — сказал губернатор. Он также пригласил Сигла на матч в рамках хоккейного Кубка Первого канала, который проходит в городе.