Reuters: у Киева нет кандидатов на ключевые посты из-за скандала с коррупцией

Продолжающийся коррупционный скандал в Киеве парализует кадровые решения в украинском правительстве. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, это осложняет подбор кандидатов на посты министров энергетики и юстиции, которые в настоящее время остаются вакантными.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседники агентства рассказали о проблемах, с которыми столкнулось украинское правительство в поиске новых министров. Часть кандидатов отсеяли из-за возможного конфликта интересов. Другие отказались сами, опасаясь ответственности за малейшие ошибки, пишут «Ведомости».

Говоря о проблемах с назначением министра энергетики, глава Центра энергетических исследований Александр Харченко дал уничижительную характеристику потенциальным кандидатам. Он заявил, что для многих из них эта должность является возможностью занять место в коррупционной схеме, стараясь при этом остаться безнаказанными.

В публикации говорится, что поиск преемника экс-министра энергетики Светланы Гринчук зашел в тупик. Один источник издания сообщил, что процесс застопорился после отказа или отсева не менее четырех кандидатов, а другой констатировал, что вариантов замены попросту нет.

10 ноября украинские антикоррупционные органы заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли страны. Ее организатором назван соратник президента Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. По данным следствия, преступная группировка требовала от контрагентов «Энергоатома» откаты в 10−15% от контрактов.

На фоне скандала Верховная рада Украины проголосовала за освобождение от должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые входят в число подозреваемых.

