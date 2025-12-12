Ушаков заявил, что весь Донбасс принадлежит России

В Кремле оценили предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум по статусу Донбасса. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь регион принадлежит России и это закреплено в Конституции страны. При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.