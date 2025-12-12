Смольный отчитался о работе закона для уличных артистов

По словам Бельского, нормативный акт способствовал упорядочиванию уличных выступлений и снижению конфликтных ситуаций. Работа по уменьшению числа несогласованных номеров продолжается совместно с профильными ведомствами. За три года в городе организовано 164 официальные площадки для уличных выступлений, более 30 из них расположены в центральных районах. Локации разделены на «тихие» и «громкие» категории, что обусловлено требованиями к используемой звуковой аппаратуре. Музыкантам необходимо выбрать место и уведомить власти о проведении мероприятия.