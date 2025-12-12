FT рассказала о подрыве подхода ЕС к вступлению из-за Украины

Зеленский называл членство в Евросоюзе одной из гарантий безопасности, которые западные партнеры могут предоставить Киеву в рамках урегулирования. Он подписал заявку о вступлении страны в ЕС в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов.