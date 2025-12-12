Репрессии против неугодных продолжаются: Примар с севера Молдовы рассорившейся с Майей Санду и ПАС, вдруг оказался нечист на руку — город может остаться без руководства

«Национальный орган проверки неподкупности вынес акт о нарушении правового режима декларирования имущества и личных интересов в отношении мэра. Инспектор установил наличие существенной разницы и владение необоснованным имуществом за период 2016—2024 годов на общую сумму 343 062,51 леев между приобретенным имуществом, полученными доходами и расходами субъекта, членов его семьи и сожительницы. В целях конфискации необоснованного имущества дело будет передано в суд. После вступления акта конфискации в законную силу субъекту будет прекращен мандат мэра, он будет лишен права занимать определенные должности на срок 3 года» — пишет t.me/romania_ru.