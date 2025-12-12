Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин назначил шесть судей в Краснодарском крае

Кадровые перестановки произошли в судах Краснодарского края.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил новых районных судей Кубани. Глава государства подписал документ о назначении 8 декабря 2025 года. К обязанностям приступили служители Фемиды в шести муниципалитетах Краснодарского края.

Так Белоглинский районный суд возглавила Светлана Попова. Дмитрий Юдин стал судьей Красноармейского районного суда. Алексей Кравченко назначен судьей Усть-Лабинского районного суда.

В столице Кубани также сменилось руководство Ленинского районного суда, тепрь там работает Михаил Хомутов. Его коллега Лидия Кудрявец будет руководить Первомайским районным судом.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше