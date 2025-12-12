Владимир Путин назначил шесть судей в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин назначил новых районных судей Кубани. Глава государства подписал документ о назначении 8 декабря 2025 года. К обязанностям приступили служители Фемиды в шести муниципалитетах Краснодарского края.
Так Белоглинский районный суд возглавила Светлана Попова. Дмитрий Юдин стал судьей Красноармейского районного суда. Алексей Кравченко назначен судьей Усть-Лабинского районного суда.
В столице Кубани также сменилось руководство Ленинского районного суда, тепрь там работает Михаил Хомутов. Его коллега Лидия Кудрявец будет руководить Первомайским районным судом.
