Путин заявил, что будет рад видеть президента Ирака с визитом в России

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Ирака Абдель Латифом Рашидом заявил, что будет рад видеть его в России в любое время.
Президент Ирака во время переговоров с российским лидером в Ашхабаде отметил, что хотел бы нанести визит в Российскую Федерацию и встретиться с ним.
«Уважаемые господин президент! Мы с вами уже говорили на этот счет. У вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем», — ответил Путин.