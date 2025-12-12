Глава МИД Молдовы участвует в форуме в ОАЭ

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой участвует в одном из важнейших международных мероприятий по стратегическому диалогу, ежегодно организуемых в Объединенных Арабских Эмиратах, форуме «Сир Бани Яс 2025».
Как уточнили в МИД, мероприятие проходит с 12 по 14 декабря, молдавский министр участвует в нем по приглашению министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Зайеда Аль Нахайяна.
В ходе визита предусмотрена встреча двух министров, предполагается обсудить состояние и перспективы молдавско-эмиратских отношений. Программа также включает встречи с представителями других государств-партнеров с целью продвижения интересов Республики Молдова и углубления внешнего сотрудничества.
Михаил Попшой и его эмиратский коллега 4 августа 2025 года подписали соглашение об отмене визового режима между Молдовой и ОАЭ. Одновременно с этим на завершающей стадии подписания находится меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
Ежегодный форум «Сир Бани Яс» объединяет министров, высокопоставленных должностных лиц и руководителей международных организаций для обсуждения ключевых глобальных и региональных проблем.