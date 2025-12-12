Ричмонд
Песков: перемирие на Украине было бы очередным обманом и «запудриванием мозгов»

Нужен мир, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Источник: Reuters

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Россия в украинском урегулировании стремится к миру, а не перемирию, которое было бы очередным обманом и запудриванием мозгов. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, разговоры в Киеве о референдуме по вопросу о территориях могут быть попыткой создать предлог для паузы на фронте, на что Москва не согласна.

«Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир», — подчеркнул представитель Кремля.

