WP: руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым

«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся, — уточняется в материале. — Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева».