WP: руководство ФБР тайно провело в США встречи с Умеровым

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател и его заместитель в последние недели провели в США несколько встреч с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, Умеров в последние несколько недель посещал Майами (штат Флорида) для участия в консультациях по урегулированию на Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и другими американскими представителями. Как уточнили источники издания, «во время пребывания в США Умеров также провел встречи за закрытыми дверями с директором ФБР Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонджино».
«Эти встречи вызвали тревогу у чиновников западных стран, которые до сих пор не знают, с какой целью они проводятся, — уточняется в материале. — Некоторые считают, что Умеров и другие украинские чиновники обращались к Пателу и Бонджино, рассчитывая получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут им предъявить. Другие опасаются, что этот новый канал связи может быть использован для оказания давления на правительство [Владимира] Зеленского, чтобы он принял предложенные администрацией [президента США Дональда] Трампа мирные договоренности, предусматривающие крупные уступки со стороны Киева».
Как отметили источники, «тайные встречи ключевого украинского переговорщика по вопросам урегулирования и руководства ФБР усилили неопределенность» в том, что касается консультаций о прекращении конфликта.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила журналистам издания, что упомянутые встречи состоялись. По ее словам, они «касались лишь вопросов национальной безопасности».