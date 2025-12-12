Ричмонд
Молдавия отказалась от встречи в формате «1+1», заявил глава МИД ПМР

Игнатьев заявил об отказе Молдавии от переговоров в формате 1+1.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Молдавия отказалась от проведения очередной встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя в формате «1+1», сообщил в пятницу глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

«Мы получили письменный отказ молдавской стороны, отказ господина Валерия Киверя (вице-премьер по реинтеграции Молдавии ред.) от проведения встречи политических представителей. И вот в этом отказе было сказано, что у нас много проблем, он их перечислил, и поэтому позитивная динамика в проблемах может привести к встрече в будущем», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Глава МИД ПМР назвал такую позицию молдавской стороны «абсолютно нелепой и противоречащей». По его словам, чтобы решать проблемы, надо вести соответствующую работу.

«Нужны встречи политических представителей, нужен диалог, нужно обсуждение, необходимо принять решение, согласование и так далее. А человек просто выдвинул некие предусловия и, собственно говоря, самоустранился от выполнения своего мандата как политического представителя. По-другому оценить такой демарш я не могу», — отметил Игнатьев.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

