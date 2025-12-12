Дрозденко сообщил о возможных перебоях связи в праздничные дни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал жалобы жителей на нестабильный мобильный интернет. По его словам, силовые структуры принимают решения о временных ограничениях или замедлении работы отдельных интернет-ресурсов, а также мобильной связи в целях безопасности.
Он отметил, что такие меры могут применяться и в период новогодних праздников и каникул из-за риска провокаций, атак беспилотников и киберугроз для инфраструктуры региона.
Дрозденко рекомендовал жителям заранее подготовить альтернативные способы связи с близкими, например, через мессенджер Max, и настроить уведомления в приложениях, чтобы уменьшить неудобства.
Глава области подчеркнул, что ограничения обусловлены геополитическим положением региона и направлены на обеспечение безопасности.
Ранее стало известно, что мобильный интернет в Петербурге не работает вторые сутки подряд. Всю ответственность за сбои перекладывают на операторов.