Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко сообщил о возможных перебоях связи в праздничные дни

Временный ограничения вводятся в целях безопасности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал жалобы жителей на нестабильный мобильный интернет. По его словам, силовые структуры принимают решения о временных ограничениях или замедлении работы отдельных интернет-ресурсов, а также мобильной связи в целях безопасности.

Он отметил, что такие меры могут применяться и в период новогодних праздников и каникул из-за риска провокаций, атак беспилотников и киберугроз для инфраструктуры региона.

Дрозденко рекомендовал жителям заранее подготовить альтернативные способы связи с близкими, например, через мессенджер Max, и настроить уведомления в приложениях, чтобы уменьшить неудобства.

Глава области подчеркнул, что ограничения обусловлены геополитическим положением региона и направлены на обеспечение безопасности.

Ранее стало известно, что мобильный интернет в Петербурге не работает вторые сутки подряд. Всю ответственность за сбои перекладывают на операторов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше