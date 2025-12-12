Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4350 за тройскую унцию

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $4 350 за тройскую унцию впервые с 21 октября 2025 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
По данным на 12.54, цена на драгметалл росла на 0,88% и составляла $4 351 за тройскую унцию. К 13.10 стоимость золота замедлила рост до $4 350,7 за унцию (+0,87%).
10 декабря фьючерсы на серебро c поставкой в марте на бирже Comex подорожали до $62,02 за унцию. -0-