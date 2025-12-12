Около $62 млн на черном рынке: в Беларуси пресечена масштабная поставка наркотиков

Сотрудники таможни пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси международную поставку из Европейского союза на территорию ЕАЭС партии наркотиков, сообщает телеграм-канал «Таможенные органы Беларуси».
Вес партии составил примерно 1,3 т.
Сообщается, что преступники планировали под видом партии минеральной воды переместить в Беларусь и РФ в грузовом автомобиле польского перевозчика 8 тыс. брикетов с 915 кг гашиша и 50 коробок, в которых находилось 367 кг мефедрона. При этом злоумышленники несколько десятков бутылок с водой использовали в качестве прикрытия.
Выявить преступную схему удалось сотрудникам Оперативной таможни, которые тщательно досмотрели транспортное средство.
Таможенные органы Беларуси совместно с российскими коллегами провели оперативно-разыскные мероприятия. В результате были задержаны участники международной преступной группы, в их числе оказались граждане Евросоюза, Беларуси, России и Молдовы. При обыске у них было найдено и изъято еще 5 кг гашиша и мефедрона.
Возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что на черном рынке стоимость изъятой партии наркотиков и психотропов составляет около $62 млн. -0-