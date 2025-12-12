Песков: Кремль отвергает идею о перемирии под предлогом проведения референдума в Украине

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва стремится к установлению мира и отвергает любые идеи о перемирии под предлогом проведения референдума в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение Владимира Зеленского о намерении провести территориальный референдум в Украине, сообщает ТАСС.
«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что Россия хочет работать на мир, а не на перемирие с Украиной. «Перемирие — это очередное затягивание. Нужен мир — гарантированный, долгосрочный, понятный всем».
Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов в Украине и территориальный вопрос.
3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.
6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. -0-