Рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде

Ранее стало известно, что Снуп Догг станет обозревателем телеканала NBC на Олимпийских играх 2026 года. Музыкант был специальным корреспондентом данного телеканала на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Кроме ведения эфиров, американский рэпер нес олимпийский огонь.