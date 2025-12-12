Рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпиаде

Американского рэпера Снуп Догга назначили почетным тренером сборной Соединенных Штатов на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета США. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что волонтерская должность почетного тренера подразумевает поддержку спортсменов из США вне соревнований.
Ранее стало известно, что Снуп Догг станет обозревателем телеканала NBC на Олимпийских играх 2026 года. Музыкант был специальным корреспондентом данного телеканала на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Кроме ведения эфиров, американский рэпер нес олимпийский огонь.
Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.