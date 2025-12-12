Глава Ленобласти предупредил об возможных отключениях связи на Новый год

Напомним, накануне мобильный интернет работал с ограничениями на юге Санкт-Петербурга и в некоторых районах Ленинградской области, тогда как в центре и на севере города связь оставалась стабильной. Операторы в тот момент не давали официальных комментариев о причинах сбоя, но некоторые сервисы при этом оставались доступными.