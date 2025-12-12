Ричмонд
Глава Ленобласти предупредил об возможных отключениях связи на Новый год

В Ленинградской области возможны временных отключениях мобильной связи и интернета из соображений безопасности в новогодние праздники. Такое заявление сделал губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников… вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — предупредил глава региона.

Он добавил, что уполномоченные ведомства ограничивали работу мобильного интернета в последние сутки и пояснил, что эти меры необходимы для безопасности в связи с повышенными рисками провокаций, атак беспилотников и кибератак на инфраструктуру. Дрозденко признал, что ограничения вызовут неудобства, и посоветовал заранее позаботиться о связи.

Губернатор рекомендовал жителям использовать мессенджер Max и перенастроить уведомления в приложениях. Таким образом можно минимизировать возможные проблемы.

Напомним, накануне мобильный интернет работал с ограничениями на юге Санкт-Петербурга и в некоторых районах Ленинградской области, тогда как в центре и на севере города связь оставалась стабильной. Операторы в тот момент не давали официальных комментариев о причинах сбоя, но некоторые сервисы при этом оставались доступными.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

